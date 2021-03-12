Milli Savunma Bakanı Akar: Mısır'ın yaklaşımı bölgesel barış için önemli bir adım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına saygılı davranması değerlidir. Bu yaklaşım ve son gelişmeler hem bölgenin hem de iki ülkenin yararınadır. Bölgesel barış için önemli bir adımdır'' dedi.

Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

- ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

- Yunanistan’la görüşmelerimiz devam ediyor. Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz.

- Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur.