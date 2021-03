İYİ Parti lideri Akşener: Buldan eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor.

Akşener'e sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

MUHARREM SARIKAYA: Siz seçim döneminde de burada dolaştınız. Daha önce de gelmiştiniz. O günle bugünün arasında fark ne?

MERAL AKŞENER: Benim için 'Batı'da seçilmiş, Güneydoğu'ya en fazla giden politikacı' derlerdi. Dostluklarımız, arkadaşlarımız var. O dostluklar siyasi ayrışmalar dahi olsa dahi bitmiyor. Ve fakat 24 Haziran'la bugünün arasında, bir de 2017'de referandumda da bu bölgede çok çalışmıştım. O günle bugün arasında müthiş bir ekonomik gerileme, acayip bir işsizlik var. Pandemi elbette dünyanın sorunu fakat bu EBA üzerinden.

Bu eğitimi alamayan binlerce çocukla karşılaştım. 11 yaşında bir çocuk kulağınıza doğru eğilip, abla veya teyze 'bana tablet alır mısın' diyor. Bu çocuk başka bir şey istemeliydi. Esnafın bazı sektörlerinde fena değil. Mesela Midyat'ın kuyumcuların durumu iyi. Ama giyim satan mağazaların dükkanların siftah yapmamış olduklarını gördüm. Midyat'ta ara sokaklarda esnafın durumu kötü, ana cadde üzerindekilerin durumu fena değil. Diyelim ki, giyim veya kırtasiye satıyorlar. Kırtasiyeyle ilgili zincir marketler sebebi ile müthiş bir şikayet var. Ağırlıklı olarak fiyatların arttığı, müşterinin alım gücü düştüğü yönünde. Kuyumcu Midyat'ta böyle Artuklu'da 'ölüyoruz' diyor kuyumcular.

SARIKAYA: Parti olarak ne gördünüz? Size daha önce mesafeli bir yaklaşım vardı.

KÜBRA PAR: İYİ Parti HDP arasında bir gerilim konuşuldu. Burada size yansıdı mı?

AKŞENER: Güneydoğu'da misafir olarak gördükleri kişilere karşı son derece saygılıdırlar. Hangi siyasi görüşte olursa olsunlar size zorla yemek, kahve ısmarlamaya çalışırlar. Sizi rencide edecek bir tavırla karşılaşmıyorsunuz. Ama Silvan'da 1960 doğumlu beyefendi yüksek sesle 'Makulde bulun, bizi konuş, kavgadan uzak dur. Bıktık, bıktık, bizi konuş' dedi. Bundan çok etkilendim. Viranşehir'de bir grup genç, hangi siyasi partiye yönelmişlerdir bilmiyorum. Onlar çoğunlukla anne abla diyorlar. Onlar da 'bizi konuş' diyorlar. Güneydoğu'nun sorunları derinleşmiş. Ekonomik, sosyal sorunları. Siyasi sorun demiyorum, oraya gelinemiyor bile. Atanamayan öğretmenlerin bir bölümü Mardin'de. Onlar dediler ki, 'Bu hafta grup konuşmanda bizden bahset'. Özge isimli bir kız geldi Kızıltepe'de yanıma. Mardin'den gelmiş. Dedi ki, Kız kardeşim de öğretmen, biz işsiziz'. Kız kardeşi 88 almış KPSS'den, bu kız da masterlı, atama yok. Bu genç kızın girebileceği iş yok. Ağlayarak 'Mardin merkezden buraya geldim' dedi. 'Kızım nasıl geçiniyorsunuz' dedim. 'Babam emekli' dedi. Düşük bir maaş söyledi. Bir kuaför genç geldi. Ne kadar maaş alıyorsunuz diye sordum, 4 bin lira dediler. Evleri bin lira kira imiş. Ailede başka çalışan yok. 'Nasıl geçiniyorsunuz' dediğimde, 'Vallahi ayın yarısında maaş bitiyor' dedi. Aldığı para böyle bakıldığında çok da kötü değil. Herkesin gerilimli kavgadan bıkmış. HDP ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye bana soran olmadı.

VEİS ATEŞ: 'Sayın İmamoğlu'nun tweetine o tepkiyi verdiniz, biz burada zor durumda kaldık' diye bir şey söylendi mi? Partili kurmaylarınızdan şöyle bir tepki oldu mu?

AKŞENER: Altını çize çize anlatıyorum, vatandaş anlamış. Kürdü, Türkü anlamış. Ama kendini tırnak içinde kanaat önderi sayanlar anlamadan devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bizim partimizi sürekli bir sınava tabi tutuyorlar, hakaret ederek, çirkinlikler yaparak. Bana PKK'lı dedi daha ötesi var mı? Üsküdar'da ikamet ediyorum ben. İçişleri Bakanı Üsküdar'da çıktı 'Karamollaoğlu ile Akşener Kandil'de evrak imzaladı' dedi. Bu üstenci, parmak sallayan, saygısız, çirkin tavırdan arkadaşlarımız rahatsızlar. Biz 24 Haziran'daki ittifakta Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti vardı. Bir karar beyan ettik, 'ikinci tura kim kalırsa onun arkasında duracağız' dedik. 31 Mart'ta teklifi götüren biziz. Saadet Partisi ayrı aday çıkarttı. Demokrat Parti her yerde aday çıkarttı. Biz CHP ile birlikte gittik. Bizimle ilgili Iğdır ve Ahlat'la ilgili bizzat benim teklifimle aday çıkartmadık. Iğdır'da MHP'nin adayı, Ahlat'ta geçmişi MHP'li olan sonra AK Parti'ye gitmiş adayı destekledik. HDP bizim adaylarımızın bulunduğu her yerde aday çıkardı, biz de buna saygı duyduk. Balıkesir'de HDP aday çıkardı, oy aldı ve biz 9 bin 900 oyla büyükşehir kaybettik, saygı duyduk. Siyaset böyle bir şey. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı karıştırılıyor. Cumhur İttifakı et tırnak, mezara kadar, kader birliği, bu duygusal ittifak. Bizimki rasyonel, proje bazlı, kurumsal kimliklerimizi muhafaza eden, et tırnak olmayan, seçmenin taleplerine uygun şekillenmiş, probleme çözüm önerileri birbirinden farklı olan iki siyasi parti. Bizi oranın tavır ve davranışlarıyla değerlendirildiği zaman olmuyor. Fikirler farklı olur, karşılıklı eleştiriler ya da itirazlar olduğu zaman dönülüyor 'Bunlar AK Parti'ye göz kırpıyor'.

PAR: Millet İttifak içinde görüş ayrılığı yaşadığınızda...

AKŞENER: Olabilir... Bakın sürekli diskur çeken kişiler var. Bir kesim var bize parmak sallayan. Kürtleri tanzim etmeye çalışanlar var. Daha liberal bir kesim. Sol liberaller de var, muhafazakarlar da var. Kürtlere parmak sallayan bir kesim var. Bu arada dönüp Kürtler'e 'sen ne düşünüyorsun' diyen de yok. Sayın İmamoğlu meselesine gelince. Bizim partimizin bu dediğim alanlardan kaynaklanan yok efendim Libya'ya asker gönderilmesine 'hayır' diyorsunuz yine PKK'lı oluyorsunuz. İdlib'e asker gönderilmesine 'evet' diyorsunuz, 'göz kırpılıyor' deniliyor.

SARIKAYA: Size bu kadar rol biçilmesinin nedenini neye bağlıyorsunuz?

SARIKAYA: Onu millete sorun. Sayın Buldan Fox TV'de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi. Genç bir kadın, hamile, eşi öldürülmüş. 1994. Ben 1996 10 Kasım'ında İçişleri Bakanı oldum. O günkü İçişleri, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürünün kim olduğunu bilmesi gerekir. Genç bir kadınsınız, hamilesiniz, eşiniz öldürülmüş. O günün İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanını, MİT Müsteşarı'nı, Başbakanını bilirsiniz. Çünkü onlardan eşinizin faillerini bulması için onlara gidersiniz.

ATEŞ: Yani hatırladığı ve bildiği halde...

AKŞENER: Bir şey demiyorum, bilmemesi çok yanlış. Meclis Başkanlığım döneminde MHP milletvekili olarak Selahattin Demirtaş Grup Başkanvekili olarak gündem dışı söz vermiştim. Bana 'niye söz verdiniz' dendiğinde, içtüzüğe göre sizin şehrinizle ilgili söz alma hakkınız var. Bu çok önemli bir eylemdir. İçtüzüğe göre seçildiğiniz şehrin problemlerini anlatmakla yükümlüsünüz. Döndü bana dedi ki, 'İngiliz demokrasisine inanıyorsunuz' dedi. Ömrü hayatım boyunca 1 dakika sınıfa geç girmemişim. Kurallara uymaktan bahsediyorum. HDP veya BDP veya o insanlar seçim yoluyla gelmişler mi? Seçilirken yargı müdahale etmiş mi? Hayır. Peki seçilmiş insanların o günden bahsediyorum, şehirleriyle ilgili sorunlarını Meclis'in gündemine getirme hakları var mı? Var. Şimdi bizim arkadaşlarımız bunu biliyorlar.

Arkadaşlarımız sayın İmamoğlu'nun genel başkanlarına 'faili meçhulcü, eşinin öldürülmesine azmettirilmiş' olarak söylenen sözlerden ciddi rahatsızlıkları oldu.

SARIKAYA: Siz İmamoğlu o tweeti atmasından biraz önce birlikteydiniz?

PAR: O tweetten haberdar olduğunuzda tepkiniz ne oldu? Kızdınız mı?

AKŞENER: Ben şerbetliyim. Çok değer verdiğim siyasetçi 'sizi üzdüler' dedi. Ben de 'alışkınım' dedim. Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir. Pervin Buldan hanımla ağaç dikmesine yönelik bizim partiden incitici cümle çıktı mı? Hayır. Çünkü sayın İmamoğlu kimi davet edip etmeyeceğini, bizim kendisine diskur çekerek söylememiz mümkün değil. Biz siyasette saygıya inanıyoruz. İYİ Parti ne CHP'yi ne Saadet Partisi'ni incitecek, aslında Cumhur İtitfakı'nın paydaşlarını incitecek sözü davranışı bulamazsınız.

SARIKAYA: İmamoğlu ile son görüşmeniz tweetten 12 saat önceydi.

AKŞENER: Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi whatsapp mesajlarını söylersek ayıp olur.

SARIKAYA: Gönlünüzün alınacağı mesaj mıydı?

AKŞENER: Benim gönlümün alınmasına ihtiyacım yok. Sayın İmamoğlu CHP'nin mensubu olarak siyasi tutum ve davranışıyla ilgili orasının sorumluluğunda ama İstanbul'a hizmet konusunda bizim de ortak olduğumuz sorumluluk alanını temsil ediyor. Ben kapı kapı zil çalıp sayın İmamoğlu'na oy verdim. Söz verdik, İstanbul'a en iyi hizmeti götürecek dedim. Bunu denetlemek hem hakkımız, hem sorumluluğuz. Biz 'küstüm ver misketleri' gibi durumumuz yoktur.

Arkadaşlarımız o tweeti hiç beğenmediler. Ben onlara da saygı duyarım.

ATEŞ: Burada kutuplaşmaktan hazzetmeyen eski merkez sağı hasreti çeken bir kitle var. Sayın Akşener de o kitleyi incitmeden, bu merkez sağı biraz daha genişletme niyeti içerisinde. Nasıl değerlendirirsiniz...

AKŞENER: Bize bir taciz var. Bir taraf öyle bir taraf böyle şeklinde. Ben o 9-10 milletvekillerinden olsaydım, toplardım arkadaşlarımı 'hadi istifa ediyoruz'. Bizim test edilmemiz uğruna sürekli gagalanan bir pozisyonda. İstifalar Meclis'te oylanır. Bakalım Cumhur İttifakı'nın büyüğü, küçüğü o istifaları Meclis'e getirirler miydi?

SARIKAYA: 1 yıldan fazla 56 vekilin ceza alma ihtimali var. Öyle bir durumda 3 ay içinde ara seçim sözkonusu olur.

AKŞENER: Bizim HDP'ye yönelik tutumumuz, tanımımız belli. Orada bir mesele yok.

PAR: Nedir tam olarak?

AKŞENER: HDP'nin PKK ile olan ünsiyetine, ilişki biçimine mesafe koyması gerektiğini, Türkiye'nin partisi olma yolunda yürümesi gerektiğini herkes söylüyor, biz de söylüyoruz. Bir pis ve çirkin dil var. HDP'nin ve PKK'nın dışında bir genel bakan yardımcısı HDP'ye oy veren 6 milyon insana beddua etti. Allah belanızı versin dedi. Bunun son derece yanlış olduğunu söylüyorum. Özür dilenmesi gerekiyor o insanlardan. Ben Güneydoğu'yu çalışmış hocalardan birisiyim. Burada yaşayan, devletin yanında saf tutmuş, şehit vermiş, itilmiş kakılmış o insanlar olmasaydı nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalırdık. Siyasi partilere oy veren seçmen şu veya bu sebeple oy verebilir ama seçmeni suçlayamazsınız. Oraya oy veren seçmen dönecek belki başka partilere oy verecek.

ATEŞ: Bu arkadaşlar yerine olsam istifa ederdim dediniz, neden?

AKŞENER: Bakalım Meclis'e gelip ne olacaktı? Bizimle ilgili genel bir parmak sallama meselesi var. Sayın Erdoğan oylar yetmiyor, bizi yanında istiyor. Bunu tahkir ederek yapan küçük ortağı var. Buna su taşınmaması gerektiğini söylüyorum, bu parmak sallamaya.

SARIKAYA: Siz iki yıl boyunca Cumhur İttifakı'nın içinde olmam dediniz. Hala sizin üzerinizde bu kadar baskı olması, sizin politik duruşunuzdan mı kaynaklı?

AKŞENER: Biz milliyetçi, demokrat, kalkınmacı partiyiz. Mardin'de hangi siyasi partiye oy verdiğini bilemediğim babası bizi başka tanımlarken oğlu çok farklı pencereden bakıp bizden bir şey istiyor. 17 yaşında İbrahim diye bir genç vardı. '18'i doldurayım gidiyorum bu ülkeden, hayal kuramıyoruz' dedi. Ben ne yapmaya çalışıyorum, partim ne yapmaya çalışıyor. 20 Ocak 2020'de yola çıktık. Grup toplantısından çıktım, gazeteciler çevirdi. O gün farkında değilim. Sayın Erdoğan, sayın Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemiş. Gazeteci kardeşim 'siz ne diyorsunuz' dedi. O gün karar verdim, bu değerler üzerinden kutuplaştırma. Bir diğer manivelası da HDP. Bu vatandaşın gerçek gündeminin örtüldüğü. İşsizlik, yoksulluk, pandeminin örtüldüğü siyaset etme biçimini reddediyoruz biz. Bunu örtme çabalarını elimizden geldiğince ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bugün onca dükkana girdim çıktım. Bir arkadaşımız bilinen AK Partililerden biri olduğunu söyledi. Seçmenin velinimetimiz olduğunu anladı. Merkez miyiz, merkez sağ mıyız, neyiz, bunu seçmen tanımlayacak. Makulün, gerçeğin peşinde olduğumuz, Kübra Hanım'ın derdi nedir diye baktığımız bir politik duruş ve dil var.

SARIKAYA: İdeolojik değil icracı bir dili savunuyorsunuz...

AKŞENER: Evet. İnsanlar geliyor anlatıyor, ekonomik kurmaylarım not alıyor. Arkadaşlarımız bunu çalışıyorlar. Ben o insanların önerisi olabilir bir şeyse kaynağı ile birlikte grup konuşmamıza koyuyorum. Sonra arkadaşlarımız soru önergesi veriyor, canlı tutmaya çalışıyorum. Hatırlayın benim siyasette çömez olduğum dönemlerde ANAP-DYP yarışı vardı. DYP olarak gidersiniz, esnaf gezilir, çiftçi köylüye gidersiniz. Derler ki 'ahan da bu sözleri verdiniz, yerine getirmediniz, bir daha size oy yok' denirdi. Şimdi değerler üzerinden siyaset unutuldu, çözüm unutuldu.. 2002'de milletvekili seçildim. Muhtarları topladım. Tarım ve Çevre Bakanı'ndan randevu aldım. Ne kadar siyasi parti varsa ilçe başkanlarını da davet ettik. Bakanlardan randevu alınmıştı. Abdülkadir Aksu Bey de gelmişti. Biz o problemlerin ve taleplerin takipçisi olduk. Şimdi aslında o iktidara yazdı. Eskiden muhalefet halkın avukatıdır, hükümet icraat yapar, onun zamanı doludur. Dolayısıyla siz problemleri alırsınız, AK Parti'nin belediye başkanı da bana ulaşabilir. Sonra yavaş yavaş kurbağanın ısıtılması gibi bu iş bitti.

ATEŞ: Dijitalleşen bu dünyada sizin tweetinizi beğenmek ile ya da size facebooktan bir şey yazmak yerine, sokağa çıktığınızda hala insanlar 'Meral hanım gelsin' mi diyor. Hala o açık kapanmış mı, yoksa insanlar 'beni dinledi'yi önemsiyor mu?