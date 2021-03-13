Turizm sezonu başlarken sektörde çalışacak personel aşılanmaya başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde sektörde çalışan personelin aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Güvenli Turizm Programı' kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanacağını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "'Güvenli Turizm Programı' kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık" ifadeleri kullanıldı.

Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirerek https://t.co/o8BAIFV3I9 adresinden kayıtları almaya başladık. pic.twitter.com/JYIimQFcq9 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 12, 2021

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