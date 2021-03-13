Kayıt
04:00 13 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, , İstiklal Marşı'mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken 'Korkma…' diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy dedi.

    İmamoğlu: Sözlerine 'Korkma' diye başlayan Mehmet Akif Ersoy, her dizede halkına cesaret verir, güç verir

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1044020215_0:0:2010:1130_1200x675_80_0_0_60719d50c55025d5c2e8814b350cdbca.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103131044020245-imamoglu-sozlerine-korkma-diye-baslayan-mehmet-akif-ersoy-her-dizede-halkina-cesaret-verir-guc/

    İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Marşı'mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken 'Korkma…' diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy" dedi.

    Milli Şair Ersoy'un bir dönem yaşadığı İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletlerin tarihinde dönüm noktası olmuş olaylar, bu olayların daima minnetle anılacak kahramanları ve bu kahramanların mücadelelerini sonsuzluğa kaydeden şairleri, yazarları, büyük şahsiyetlerinin olduğunu söyledi.

    'Bizlere bu güzel vatanı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan ettiler'

    İstiklal Mücadelesinin Türk milletinin kaderini değiştiren en büyük varoluş mücadelesi olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Başta Mustafa Kemal olmak üzere "ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıkan ve bu uğurda hiç düşünmeden canını ortaya koyan kahramanlarımız olmasa bugün tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz edemeyecektik. Göklerde ay-yıldızlı al bayrağımız dalgalanmayacak, milletimiz esaret altında yaşamaya mahkum olacaktı. Ama onlar, her türlü zorluğa karşın yapılamaz denileni yaptılar ve büyük bir cesaret örneği sergileyerek bizlere bu güzel vatanı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan ettiler" diye konuştu.

    Eşsiz mücadeleyi destanlaştıran İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılını kutladıklarını ifade eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "İstiklal Marşı'mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını, işgal altındaki topraklarımızı, yokluk içindeki halkımızı bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken "Korkma…" diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy! Her dizede cesaret verir, güç verir halkına, kahramanlarına. O yıllarda, işte bugün buluştuğumuz bu cadde bile işgal altındadır. Düşman orduları vatanın dört köşesine tutunmuşken, tarihimizin en karanlık günlerini yaşarken milletin inancını ayakta tutacak, bağımsızlık ateşini canlandıracak bir marşa ihtiyaç vardır. İşte bu şartlar altındayken "Korkma…" diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy! Her dizede cesaret verir, güç verir halkına, kahramanlarına."

    'Bağımsızlık aşkımızdır'

    "İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir nişanesidir" diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

    "İstiklal Marşı, en zorlu koşullarda bile birlik ve beraberlik içinde mücadele etmenin, yılmamanın, inancın ifadesidir. Tam 100 yıl sonra bugün bile her okuduğumuzda tüylerimizi diken diken eden işte bu büyük mücadele ve onun kahramanlarına duyduğumuz sevgi, minnet ve şükrandır. Bağımsızlık aşkımızdır. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bu destanın yazılması için korkusuzca mücadele eden atalarımızı, şehit ve gazilerimizi, bu mücadeleyi ebediyete kaydeden büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyorum. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlu olsun."

    İmamoğlu, etkinliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hatıra evine dönüştürülün Milli Şair Ersoy'un dairesini gezdi. Şiir, belgesel odası ve Ersoy'un hayatına dair kesitlerin yer aldığı dijital ve görsel sergide, şairin kıyafetleri, fotoğrafları ve mektupları yer alıyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
    Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da yakalandı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet