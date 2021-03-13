Abdülhamid’in torunu için Dışişleri devreye girdi

Dışişleri, Sultan Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Emel Adra’nın koronavirüs tedavisi için devreye girdi. Beyrut’ta koronavirüse yakalanan Adra’nın hastanesi değiştirildi, tedavisi dakika dakika takip edildi. Tedavi sürecinde sağ elinde his kaybı yaşayan Adra, iyileşince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak teşekkür etti.

Sultan Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Emel Adra, 14 Ağustos’ta, Beyrut’ta koronavirüse yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Adra’nın Beyrut’ta bir hastanede tedavi gördüğünü öğrenmesiyle Türkiye devreye girdi. Çavuşoğlu, Beyrut’un Türkiye Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı arayarak tedavi için gerekenin yapılması konusunda talimat verdi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran, Büyükelçi Çakıl ve büyükelçilik çalışanları Emel Adra’nın tedavi sürecini yakından takip ederek, gereken her türlü desteği verdi. Doktorların Adra’nın tedavi sürecine yoğun bakımda devam etmesi gerektiğini söylemesi üzerine, Türkiye müdahil oldu.

Adra hastalığının ilk günlerinde tedavi gördüğü hastaneden, Beyrut Amerikan Hastanesi’ne sevk edildi. Adra’nın tedavisini dakika dakika takip eden Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da konuyu bildirdi. Emel Adra, çoğunluğu yoğun bakımda olmak üzere, 3 hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Eli iyileşince teşekkür mektubu yazdı

Emel Adra tedavi sürecinde sağ elinde his kaybı da yaşadı. Elindeki his kaybı geçer geçmez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazan Adra, şu ifadeleri kullandı: