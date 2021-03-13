Kardiyoloji uzmanından halı saha uyarısı: Ani ölümlere neden olabilir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, pandemi sürecinde vücudu hareketsiz kalan amatör sporcuların bir anda halı saha maçı gibi etkinliklere temkinli yaklaşması gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde kalp krizleri, ritm bozukları hatta ani ölümlerle dahi karşılaşılabilir" dedi.

Koronavirüs vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından kapalı olan halı sahalar saat 19.00'a kadar açık olmak şartıyla yeniden hizmete girdi.

Aylardır halı saha maçı yapamayan futbolseverler de kısıtlı randevu saatlerini kaçırmamak için hızla yerlerini ayırttı. Halı sahalardan maç sesleri tekrar yükselmeye başlarken birçok futbolsever arkadaşlarıyla birlikte 1 saat ter dökebilmek için randevu kapmaya çalışıyor.

Sporu amatör olarak sürdürmenin insan vücuduna yararlı bir şey olduğunu fakat halı saha maçı gibi bir anda yüksek efor sarf edilen spor türlerini yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, halı saha tutkunlarına önemli uyarılarda bulundu.

Salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin insanlarda 'pandemi devam etmiyor' düşüncesini akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, Koronavirüs'ün varlığını ve etkilerini her daim göz önünde tutarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Sporseverlerin de kısıtlamaların kalkmasıyla bazı şeyleri hiçe saymadan spor yapmalarının şart olduğunu kaydeden Çağlayan, "Halı saha işletmecileri bu sözümü sevmeyebilir ama biz kardiyoloji ekibi olarak halı saha sporuna sıcak bakmıyoruz. Bunun en önemli nedeni ise orta yaş ve üzeri insanların antrenman yapmadan halı sahaya gidip çekişmeli maçlara katılmasıdır. Bedeni spora alışmamış ya da uzun süredir spor yapmamış bir insan birden bire böyle bir maç yaparsa sonucunda ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp krizi hatta ani ölümle bile karşılaşabilir" dedi.

'Vücudunuzu mutlaka kontrol edin'

Uyarılarının hiçbir şekilde insanlara 'spor yapmayın, halı sahaya gitmeyin' çağrısı olmadığını vurgulayan Çağlayan, sporun bilinçli yapıldığı sürece insan sağlığına zararı olmayacağının altını çizdi. Tek meselenin insanın vücudunu yapacağı spora önceden hazırlaması olduğunu söyleyen Çağlayan, "Sadece halı sahalar değil, herhangi bir spor etkinliği öncesi mutlaka vücudunuzu kontrol edin. Hazır olmadan başlamayın. Vücudun ritmini ve dayanıklılığını bilerek başlamanın faydası var. Maç öncesi ısınma hayati önem taşıyor. Maça yürüyerek gidilebilir. Pandemi sürecinde hareketsizliğe alıştığımız için temkinli davranmamız gerekiyor" diye konuştu.