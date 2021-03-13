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    Nihat Hatipoğlu

    Rektörü olduğu üniversitede 4 fakültenin dekanlığını vekaleten yürüten Hatipoğlu: Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103131044021605-rektoru-oldugu-universitede-4-fakultenin-dekanligini-vekaleten-yuruten-hatipoglu-bir-kurus-ucret/

    Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ayrıca 4 fakültenin dekanlığını üstlenmesiyle ilgili yorumları eleştirdi. Bu görevlendirmelerin yeni akademisyenler alındıkça sona ereceğini belirten Hatipoğlu, "Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir, bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir" dedi.

    Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Tıp, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile İslami İlimler fakültelerinin dekanlıklarını da vekaleten yürüttüğüne dair haberler sonrası kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

    "Dostlar. Bugün bazı haber ajanslarında Rektörü olduğum üniversitemiz ile ilgili bir haber servis edildi. Haberin başlığı tamamen ön yargılı ve haketmediğimiz bir şekilde çirkin algı oluşturucu şekilde dizayn edilmiştir. Maalesef bu tür habercilik Türkiye’nin bir gerçeği oldu" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

    • "Kimse artık gerçeğin peşinde değil, görmek istediğinin peşindedir. Elbette her sözün tartışılacağı ilahi mahkemeye inandığımız için bu tür tezyifatı önemsemiyoruz. Neticede her şey kayda alınıyor! Üzüldüğümüz yön, günlük siyasi arenaya hizmetlerimizin bulaşmaya çalışılmasıdır.
    • Gibtu üniversitesi yeni bir üniversitedir. Sıfırdan kuruldu.8 fakültesi var. Bu fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için Dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de Profesör şartı gerekiyor. Üniversitemizde şu anda ben dahil üç profesörüz.Yeni proflar alacağız.
    • Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato bu tür işlemleri yapabilsin. Bu metod yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmî ve kanuni bir teamüldür. Bize mahsus bir iş değil. Geçici olan bu görevlendirme hocalar alındıkça sona erecek ve her fakülteye ilgili branştan proflar dekan olarak atanacaklardır. Bütün üniversitelerde bu metodla akademik kadro oluşturulmuştur bugüne kadar. Bu nedenle ben ve iki profesör hocamız geçici olarak vekaleten dekanlıklara bakacağız.

    'Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir'

    • Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır. Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde.Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım."

    Etiketler:
    Akademisyen, Ücret, sorumluluk, Vekalet, Maaş, Rektör, Nihat Hatipoğlu
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