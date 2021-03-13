Soylu'nun annesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Koca, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2021
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