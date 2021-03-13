Prof. Ceyhan: 0-9 yaş ve gebelerle ilgili son veriler gözümüzü korkuttu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan, "Önce İngiltere sonra İtalya, Fransa, ABD ve en son İsveç'ten gelen veriler 0-9 yaş çocuklar ve gebelerle ilgili gözümüzü korkuttu" dedi.