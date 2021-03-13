Evine baskın yapılan CHP'li başkan: İçişleri Bakanımız Soylu beni aradı, 'Hakkınızı helal edin' dedi

CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel, evine düzenlenen baskın sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini aradığını söyledi.

İncel, Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'a yaptığı açıklamada "Yaşanan olayın duyulması sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Benimle ve eşimle görüşerek ‘hakkınızı helal edin' dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum, kendisine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.