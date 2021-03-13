Kılıçdaroğlu: Ekonomi paketinde 'işsizliği çözeceğiz' diye tek madde yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bina Yıkım ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de örnek bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini söyledi.

Birgün gazetesinin ANKA'dan aktardığına göre örnek dönüşümün unsurlarını "Dönüşümümüzün uzlaşma esaslı olması, dönüşümün yerinde gerçekleştirilmesi ve dönüşümün İzmir Büyükşehir Belediyesi garantisinde gerçekleşmesi" diye sıralayan Soyer, İzmir’deki 117 yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından kentsel dönüşüme hız verdiklerini bildirdi. Soyer, sadece 2 yılda 1 milyar liralık kentsel döşümün imalatını başlattıklarını belirtti.

Soyer’in ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, özetle şunları söyledi:

"Türkiye’nin pek çok sorunu var. İşçinin, emeklinin, esnafın, apartman görevlisinin sorunu var. Türkiye sorunlar yumağı halinde. Bu buhrandan Türkiye’yi çıkarma görevi CHP’nindir. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz, herkesin sorununa talibiz ve sorununu çözeceğiz. Bu ülkede artık herkesin yüzü gülmeli, herkesin işi aşı olmalı. Belediye başkanlarım yerel seçimde Mart’ın sonu bahar olacak demişti. Mart’ın sonu bahar oldu. İkinci büyük adımı atacağız, ikinci büyük adımı dostlarımızla atacağız. Bu güzel ülkeye cinsiyet eşitliğini, hakkı, hukuku, adaleti getireceğiz. Bu güzel ülkede herkesin özgürce yaşamasını sağlayacağız. Birinci adımı belediyelerimiz atacak.

'Yerel yönetimler önemli adımlar atıyorlar'

Yerel yönetimler önemli adımlar atıyor, olağanüstü çalışıyorlar. Bizi suçladılar, CHP’li belediyelere oy vermeyin, yardımlar kesilir, hizmet yapmazlar diye. Şu anda gerçeği görüyoruz, belediye başkanlarımız engellemelere rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Kentlerde yaşamak güzel bir şey. Güzelliği ve zorlukları var. Kentte yaşayan insan kentle barışık yaşamak, sosyal olanaklarından yararlanmak, mahalle kültürünün kaybolmamasını ister. Mahallelerde anıları vardır insanların, anılarını yaşatmak ister. Kentsel dönüşüm yapılırken, bu güzelliklerin korunmasını ister.

'Beton ormanları görmeyeceksiniz'

Belediye başkanlarımızın da görevleri var. Kentsel dönüşüm rantında bu insanları yararlandırmak lazım. Belediye başkanlarımız bunun yapıyorlar… Burada da kentte yaşamanın bütün olanaklarından bütün arkadaşlarımız yararlanacak. Burada bir şey görmeyeceksiniz; kentsel dönüşümden daire sahibi olan insanların başka yere taşındığını görmeyeceksiniz. Güveni sağlayan belediyeyi göreceksiniz. İnsanlar davul zurna ile evlerini yıkacak, güzelliklerle evlerine taşınacaklar. Bu kentsel dönüşüm içinde beton ormanları görmeyeceksiniz, ağaçları, ağaçlardaki kuşları göreceksiniz. Huzur içinde gezeceksiniz.

Kentler engelliler için de yaşanılabilir olmalıdır. Belediye başkanlarımız bu konuya da dikkat ediyorlar. Bizim dışımızdaki canlılar da var. Bizim dışımızdaki canlılara da saygı göstermeliyiz. Belediye başkanlarımız bu felsefeyi benimsiyorlar. 2023’te seçim olacak diyorlar, ne zaman olursa olsun. Bütün bu güzellikleri bütün vatandaşlara götürmek için sizden destek istiyorum.

'Bir ekonomi paketi açıkladılar, 'işsizliği çözeceğiz' diye tek madde yok'

Bir ekonomi paketi açıkladılar, işsizliği çözeceğiz diye tek madde yok. 10 milyonu aşkın işsiz var… Üniversiteyi bitirmiş elektronik elektrik mühendisi halde beni yakaladı 'işsizim burada çalışıyorum' diyor. Bu tablo onun kusuru mu, hayır! Birileri 3-4 maaş alırken neden birisi işsiz. Bütün bu tabloları biliyoruz, bize güveneceksiniz. Güvenin bize, gerçekten de güvenin bize. Türkiye’yi değiştireceğiz, Türkiye'ye huzuru, bereketi getireceğiz. Hiçbir kadın pazar artıklarından evine bir yiyecek bulabilir miyim diye çalışmayacak ve götürmeyecek. Herkesin asgari gelir güvencesi olacak, ne için? Biz sosyal demokratız. Biz demokratız, ülkemiz vatandaşımız için çalışıyoruz.”

Öte yandan gençlerin "Güzel günler göreceğiz" sloganlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Emin olun motorları maviliklere süreceğiz, kaptanı da siz olacaksınız" dedi.