Keşan'da fırınlar pazar günü kapalı olacak: 'Adam eline iki ekmek alıyor, tüm ilçeyi geziyor'

Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, bazı vatandaşların "Ekmek almaya çıktım" bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını suistimal edip, gezdiğini belirtti.

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca 14 ve 21 Mart tarihlerinde fırınların ekmek üretmemesi karar aldı. Yani iki pazar fırınlarımız kapalı olacak. Tabi bunun bir sebebi var. Geçen haftaki kontrollerde polisin çevirdiği 37 kişi evine uzak olduğu halde fırına ekmek almaya gittiğini söylemiş" diyen Gevrek, şöyle konuştu:

"Kısıtlama gereği herkes kendi bölgesinde, mahallesinde en yakın fırından veya marketten alışveriş yapması lazım. Bu suistimal ediliyor. Adam çıkıyor eline iki ekmek alıyor, bütün Keşan’ı geziyor. Durum böyle olunca da bize sordular ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da böyle bir karar aldı."

'Herkesin kurallara uyması lazım'

Vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini ifade eden Gevrek, “Sağlıktan öte bir şey yok. Sektör bakımından da herkesin işleri düştü. 12 aydır kapalı olan iş yerleri var. O insanların giderleri var, geçindirecekleri bir aileleri var. Hayat bir yandan devam ediyor. Bu nedenle insanların geçinmesi lazım. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması lazım. Biz kurallara uyarsak daha çabuk geçecek. Biz kurallara uymazsak yöneticiler yaptırımları daha fazla uygulayacak. Herkes ekmeğini cumartesi gününden alsın ve pazar günü de kısıtlamaya uysun” diye konuştu.