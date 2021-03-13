Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Çok pişmanım'

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş, ilk ifadesinde "Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım" dedi.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Kantaş, yanında getirdiği av tüfeğini Narlı'ya ateşledi. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kantaş kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bensu Narlı'nın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlının peşine düşen polis, Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Emniyet'teki işlemleri süren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.