'Burry Soprano' tutuklandı

Sosyal medyada 'Burry Soprano' olarak bilinen Burak Aydoğduoğlu, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis ekiplerince yakalandı. Aydoğduoğlu, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'uyuşturucuya özendirmek' 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni Burak Aydoğduoğlu'nun 12 Mart'ta Selimpaşa'da bulunan bir otele giriş yaptığını belirledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre 'Burry Soprano' olarak da bilinen Aydoğduoğlu, polis ekiplerince bulunduğu otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğduoğlu, cezaevine gönderildi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Aydoğduoğlu'nun bir süredir uyuşturu kullanmak ve özendirmek suçundan arandığı ifade edildi.