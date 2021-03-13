Fazla poşet isteyen müşteriye 'Salak' diyen kasiyer tazminatsız kovuldu

Çalıştığı markette fazla poşet isteyen müşteriye ‘Salak’ diye hakaret eden kasiyer iş yerinden tazminat ödenmeden kovuldu.

İş Mahkemesi’ne başvuran genç kadın, kasiyer olarak çalıştığı marketten haksız şekilde çıkarıldığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti.

Mahkemede savunma yapan işveren ise davacı kasiyerin, tüm uyarılara rağmen müşterilere hakaretvari davranışlarını sürdürdüğünü öne sürdü. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti.

Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, iş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu olduğuna dikkat çekti. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin sıralandığı dile getirildi.

İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği hatırlatıldı.

Yargıtay kararında şöyle denildi: