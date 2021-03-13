Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne TSE imzası

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi kapsamında, nükleer güvenlik kültürüne sahip teknik uzmanlarıyla inşaat, yer bilimleri, elektrik, mekanik işleriyle ilgili denetimleri sahanın tamamına hakim olarak gerçekleştiriyor.

Birinci reaktörünün temeli Nisan 2018'de, ikinci reaktörünün temeli ise Nisan 2020'de atılan Akkuyu NGS'nin üçüncü reaktöründe çalışmalar bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle başlamıştı.

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten TSE de Türkiye'nin 50 yıllık hayalinin gerçekleştirileceği Akkuyu NGS Projesi kapsamında 2007'de Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde santral için imalatçı onayı, saha, inşaat ve imalat faaliyetlerinin denetimlerine ilişkin 'teknik destek kuruluşu' olarak yetkilendirilmişti.

Enstitü bu yetkilendirmeyle, santralde kullanılacak nükleer güvenlik sınıfları 1, 2, 3 olan ekipman imalatçılarının onaylanmasına ilişkin 2018-2019 yıllarında Rusya, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de bulunan 29 firmanın yerleşkesinde teknik uzmanlarıyla denetim ve sertifikasyon sürecinde yer aldı.

Uzman sayısı artırıldı

TSE, santral sahasında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin iş programı çerçevesinde, nükleer güvenlik kültürüne sahip teknik uzmanlarıyla dereceli bir yaklaşımla, inşaat, yer bilimleri, elektrik, mekanik işleriyle ilgili denetimleri sahanın tamamına hakim olarak gerçekleştiriyor.

Proje başlangıcından bugüne teknik kadrosuna ihtiyaca binaen yeni uzmanları ilave eden TSE, nükleer teknik uzman kadrosunu sahanın ihtiyaçları çerçevesinde güncelliyor.

Akkuyu NGS Projesi kapsamında kurucu yanında alt yükleniciler ve nükleer yapı denetimi kuruluşları da denetime tabi tutulurken, denetimlerde kullanılan dokümantasyon altyapısı da TSE tarafından oluşturuluyor.

Enstitü, düzenli olarak hazırlanan günlük, haftalık, aylık raporlar ve denetimlere binaen oluşturulan gözlem ve bulgu raporlarıyla NDK'ye teknik destek sağlıyor.

Akkuyu NGS'ye ait uzun tedarik süreci gerektiren güvenlik sınıfı ekipmanların imalatlarının başlamasının akabinde, çoğunluğu Rusya'da yerleşik 19 imalatçıda üretime ilişkin gözetim denetimleri başlatıldı. Tüm üretim sürecinin kontrolleri TSE teknik uzmanları tarafından ilgili imalatçı tesislerinde yapılıyor ve raporlanıyor.

Öte yandan, TSE bu faaliyetlerin yanı sıra Nüted Nükleer Teknik Destek A.Ş. ile geçen yıl yaptığı sözleşmeyle inşaat, imalat faaliyetlerinin kontrolleriyle birlikte güvenlik sınıfı ekipmanların montajına ilişkin kontrolleri de gerçekleştiriyor.