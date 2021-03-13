Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü için yurt genelinde yağmur uyarısında bulundu.

MGM, 14 Mart ile 20 Mart tarihleri arası hava tahminini paylaştı. MGM'ye göre hava sıcaklıkları pazar günü artmaya devam edecek. Sıcaklıklar pazartesi günü iç kesimlerde, salı gününden itibaren iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.

4 gün yurt geneli için uyarı

Meteoroloji'nin tahminine göre, 15 Mart Pazartesi, 16 Mart Salı, 17 Mart Çarşamba ve 18 Mart Perşembe günleri yurt genelinde yağış etkili olacak.

Meteoroloji, vatandaşları yağışlara karşı uyararak dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.