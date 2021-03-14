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    OHAL raporu: Başka bankadan kredi çekip destek amacıyla Bank Asya’ya yatırdılar

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    Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu tarafından ‘2020 Faaliyet Raporu’ yayımlandı. TMSF ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden edinilen veriler karşılaştırıldığında komisyona başvuran 11 bin 516 kişinin, başka bankalardan kredi çekerek edindikleri paraları destek amacıyla Bank Asya’daki hesaplarına yatırdıkları tespit edildi.

    Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Bank Asya’ya destek amacıyla para yatıran kişilerin tespitine yönelik uyguladığı sisteme ilişkin ayrıntıları da açıkladı. 

    Buna göre FETÖ’nün Bank Asya’ya para yatırılmasına yönelik çağrıda bulunduğu, 25 Aralık 2013 ile bankanın TMSF’ye devredildiği 29 Mayıs 2015 arasındaki tarihlere ait veriler toplandı. TMSF ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden edinilen veriler karşılaştırıldığında komisyona başvuruda bulunan 11 bin 516 kişinin, başka bankalardan kredi çekerek edindikleri paraları destek amacıyla Bank Asya’daki hesaplarına yatırdıkları tespit edildi. Aynı dönemde başvuranlar ve yakınları tarafından Bank Asya’da 465 bin yeni hesap açıldığı ve destek amaçlı hesaplara giren tutarın 2 milyar 369 milyon lira olduğu bilgisine yer verildi.

    Raporda FETÖ’nün sınav usülsüzlüklerine de yer verildi

    FETÖ’nün yaptığı sınav usulsüzlüklerine de yer verilen raporda, 2009, 2010 ve 2011 KPSS, 2012 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, 2013 Vergi Müfettiş Yardımcılığı, 2012 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı, 2012 Kaymakamlık, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı, 2009 SPK Uzman Yardımcılığı, 2013 Sayıştay Denetçiliği sınavları ile 2013 ALES sorularının örgüt tarafından bazı kişilere verildiğine yönelik beyanlar bulunduğu kaydedildi.

    Komisyon, başvuruların yüzde 88.2’sini reddetti

    Rapora göre son üç yılda komisyona 126 bin 630 başvuru yapıldı. Başvuruların 13 bin 170’i kabul edilirken 99 bin 140’ı hakkında ‘ret kararı’ verildi. Buna göre komisyon, başvuruların yüzde 88.2’sini reddetti, yüzde 11.8’ini de kabul etti. 112 bin 310 başvuru üzerine karar veren komisyon, 14 bin 320 başvuruya yönelik incelemelerini de sürdürüyor. Komisyon, KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılan 12 bin 988 kişinin kurumlarına geri dönmesini kararlaştırırken yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilen 5 kişi hakkında da ‘kabul kararı’ verildi. 116 emekli personelin rütbesinin geri verilmesine ve kapatılan 61 kurum ve kuruluşun yeniden açılmasına yönelik de karar alındı. 

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    Etiketler:
    KPSS, Sınav, FETÖ, TMSF, OHAL Komisyonu, OHAL, Kredi, Bank Asya, Türkiye
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    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
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