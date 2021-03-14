Bayraktar'dan AKINCI PT-2 paylaşımı: 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz'

AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın, (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiği belirtildi.

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

Yeni bir sabah...

Yine bir test uçuşu...#AKINCI PT-2 🐳



O belki alıştı ama bizde

✅Heyecan

✅Adrenalin

✅Stres

hâlâ ilk günkü gibi...



Kafamızın arkasında dönen şarkı😉

"Uçsan olmuyor, Uçmasan olmaz..." 🎶



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/LFainYcCzv — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2021

​Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.

Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.