Vali Yerlikaya: Son bir yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Sağlıkla alınan bir nefesin, Kovid-19 önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit oldum. İçeride sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Hastalarımız iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün diye… Sağlık ordumuz koruyucu kıyafetler içinde, yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklarla katlanıyorlar. Kıymetli İstanbullular, özellikle son bir yıldır doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın değerini anladık. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

‘Sizler bizim kahramanlarımızsınız’

Yerlikaya verdiği mesajı şöyle sürdürdü:

"Son bir yılda sadece İstanbul’da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Kıymetli sağlık çalışanlarımız, hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz, hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramınızı gönülden kutluyorum. Bir an önce ülkemizin, İstanbulumuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum.”