THY'den 'Türkiye'ye Giriş Formu' uyarısı

THY, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, 'http://register.health.gov.tr' adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
Yolcularımızın dikkatine:— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) March 12, 2021
Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "https://t.co/e3Pe1h2gDM" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir. pic.twitter.com/L7886CgTfK
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde 'http://register.health.gov.tr' adresindeki Türkiye'ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir."
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