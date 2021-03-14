Cumhur İttifakı, seçim barajında uzlaştı

AK Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce pek çok kez dile getirdiği 'Seçim barajı düşürülmeli' önerisine Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarındaki değişiklik çalışmasında yer verdi. Cumhur İttifakı, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi için uzlaştı.

AK Parti'nin 'Siyasi Partiler Yasası' ile seçim yasaları üzerindeki çalışmalarını büyük oranda tamamladığ belirtildi. Ancak çaışmanın önce MHP’ye, sonra da diğer partilerin görüşlerine sunularak TBMM’ye geleceği kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhur İttifakı seçim barajının yüzde 7 olmasında uzlaştı. Bunun için de Cumhur İttifakı’nın tezleri özetle şöyle: