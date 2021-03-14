Milli Savunma Bakanı Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık personeliyle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeliyle bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldiği sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık personelimizle bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koronavirüs salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.https://t.co/rucTUgr5Fr#MSB #HulusiAkar #14MartTıpBayramı pic.twitter.com/kq9QEq10Tc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

​Huzur ve mutluluğun temel kaynağının sağlık olduğunu belirten Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.

© AA Sağlık çalışanları, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını siyah önlükle andı salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığına işaret eden Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, "Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yapan askeri sağlık çalışanlarının yerleri ayrı" dedi.

Akar, "Kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personelini rahmet, gazileri minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.