Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, bu sabah saat 09.00 sıralarında Döşemealtı'nda Şehit Mustafa Gürcan caddesi, Palm City Kavşağı'nda meydana gelen kazada, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

Otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazada diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirirken Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.