Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimize söz veriyorum, çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerinin hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "Sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, koronavirüs mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi.

Kılıçdaroğlu mesajında, Kovid-19 sürecinde çok sayıda sağlık şehidi bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnsan hayatını kurtarırken kendi hayatlarını verdiler, bir hayat kurtarmak için yeri geldiğinde hayatlarını feda eden kişiler. Onlara minnet duyuyoruz. 83 milyon, sağlık çalışanlarına borçluyuz. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anı pulları bastırdık ve her bir sağlık şehidimizin ailesine duygularımızı anlatan birer mektup gönderiyoruz. Onlar bizim gönlümüzde 83 milyonun gönlünde yer ettiler. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

© AA / Alp Eren Kaya CHP lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi.

'Emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız'

Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız."