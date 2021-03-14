Beylikdüzü'nde HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan alkollü saldırganlar, duraktakilere saldırdı

Beylikdüzü'nde iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile duraktakilere saldırdı. Metrobüse binmek isteyenlere ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Alkollü şekilde durağa geldiği iddia edilen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Olay yerinde bulunan kişiler durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı.

Saldırgan iki kişi, güvenlik görevlileri ve çevrede bulunanlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.