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    İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

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    Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.

    Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri İçişleri Bakanı Soylu ve ailesi kabul etti.

    Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önceki hükümetlerde görev alan bakanlar, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

    Cenaze namazını Hakkı Soylu kıldırırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

    "Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk'a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir."

    İçişleri Bakanı Soylu, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi.  Servet Soylu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da defin törenine katıldı. 

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Cenaze, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu
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