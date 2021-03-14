Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Koca, "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır" dedi.

Bakan Koca, "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var" diye konuştu.