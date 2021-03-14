Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Öztürk hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, HDP'li Öztürk'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.

Burada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

HDP'li Öztürk, "Papa’nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür" demişti.