Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.