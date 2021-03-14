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    AK Parti'den İzmir'in Selçuk ilçesinde Love Erdoğan pankartlarının kaldırılmasına tepki

    AK Parti'den 'Love Erdoğan' pankartlarının kaldırılmasına tepki: 'Ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur'

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    AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeye cevaben hazırladıklarını söylediği 'Love Erdoğan' pankartlarının belediye ekiplerince kaldırılmasına tepki gösterdi.

    Selim Girbiyanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada New York'taki Times Meydanı'ndaki reklam panolarına 'Stop Erdoğan'yazılarının asılmasından sonra Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi İzmir'in Selçuk ilçesinde da 'Love Erdoğan' görselleri astıklarını belirtti.

    Girbiyanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Dün gece yoğun mesai ile ilçemizin belirli yerlerine tekrar koyduğumuz bu panolar, maalesef ki Selçuk Belediyesi tarafından ikinci defa kaldırılmıştır. Buradan Belediye Başkanı Sayın Filiz Sengel Ceritoğlu'na seslenmek istiyorum. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur. Milletimizin üzerine bombalar yağdıran, 15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren ve ABD'de bunu küstahça sergilemeye devam eden FETÖ'cülere karşı mücadelemiz her platformda büyük kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği, görselinin olduğu panoları kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

    Selçuk Belediyesi'nden açıklama

    Selçuk Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise görsellerin izinsiz şekilde asıldığı, belediye ekiplerince mevzuata uygun şekilde kaldırıldığı belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bir siyasi partinin yönetimi tarafından keyfi siyasal ihtiraslar sonucunda gündeme getirilen bu kanunsuz uygulamanın, devletimiz ve milletimizin FETÖ’ye karşı topyekun mücadelesini sulandıracak açıklamalarla perdelenmeye çalışılmasını ise başta 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı direnirken şehit olan yurttaşlarımızın anısına ve milletimizin demokrasi mücadelesine saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Milletimizin ve kanunlarımızın bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildirir, gerekli yasal müracaatlar ve izinler alınması için girişimde bulunulması söz konusu olursa konu tekrar kanunlar çerçevesinde değerlendirilebilir."

    Etiketler:
    Selçuk, Pankart, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan
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