Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sağlık çalışanlarıyla ilgili mektup

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, "İnanıyorum ki çabalarınızın yüce Rabb'imiz katında da çok büyük bir değeri vardır ve bu samimi hizmetlerinizin en büyük mükafatı, ebedi hayat olan ahirette sizleri bulacaktır" ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Twitter hesabından paylaştığı mektuba "Değerli sağlık çalışanı kardeşlerim" hitabıyla başlayan Erbaş, "Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla hep beraber mücadele ettiğimiz bu süreçte gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık takdire şayandır. Her türlü zorluğu göğüsleyerek ve tüm riskleri göze alarak gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştınız" ifadelerini kullandı.

Erbaş, sağlık çalışanlarının aylarca evlerinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kaldığını ancak hastaların yanından ayrılmadığını belirterek, bu süreçte insanların sağlığı ve yaşaması için kendi hayatlarını ortaya koyarak dünyada yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptıklarını vurguladı.

Yüce Rabbimizden sağlık çalışanlarımızın her türlü zorluklarını kolay kılmasını, her hayırlı dileklerini kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Ahirete irtihal edenlere rahmet hayatta olanlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler bahşetmesini diliyorum. #DestanYazanlaraMektupYaz pic.twitter.com/2vBH1PKIXA — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 14, 2021

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