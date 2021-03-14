Ordu’da maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kovid-19 hastası olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G. kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldırıp, hakaret ettikten sonra gözaltına alındı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi’nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.’nin evine gitti.

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Kovid-19 olduğundan şüphelendiğini söyleyen 43 yaşındaki S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı. Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.’nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı.

İHA'da yer alan bilgiye göre sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı S.G.’nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.