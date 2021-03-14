Yusuf Kaplan: Siyaset, Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, AK Parti'li Özlem Zengin'e ithafen Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur" ifadelerini kullandı.

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" şeklindeki sözlerine, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Özlem Zengin’in bu açıklamasının ardından Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'dan Boynukalın’a destek veren bir paylaşım geldi. Kaplan Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya Camii, bu ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. İmamı da, İslâm adına söz söyleyenlerin imamesi. Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur."

Ayasofya Camii, bu ülkenin bağımsızlığının sembolüdür.

İmamı da, İslâm adına söz söyleyenlerin imamesi.

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Siyaset, Ayasofya Camii başimamı ve fıkıh profesörü Mehmet Boynukalın Hoca'ya ayar vermeye kalkışırsa, her şeyin ayarı bozulur. — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) March 14, 2021

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