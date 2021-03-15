Ayasofya Camii İmamı Boynukalın: Herkes işini yapsın

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Mehmet Boynukalın, “Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın” dedi.

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Mehmet Boynukalın, 'erkek ve kadın için mutluluğun ne olduğu' konusunda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Erkek için de kadın için de iyilik ve mutluluk ancak Allah’ın Kur'an'da bildirdiği inanç, ahlak ve hukuk esaslarına uymakla mümkündür. Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın” dedi.

Erkek için de kadın için de iyilik ve mutluluk ancak Allah’ın Kur'an'da bildirdiği inanç, ahlak ve hukuk esaslarına uymakla mümkündür. Bir araştırmacı ve akademisyen olarak otuz yıldır İslam'ı incelemem beni bu sonuca götürdü. İşim bunu insanlara anlatmak. Herkes işini yapsın. — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 14, 2021

​Boynukalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez. Cinayet erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: ‘Sizin için kısasta hayat vardır’ ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" ifadelerini kullanmış bu ifadeleri AK Partili Özlem Zengin’e sorulmuştu.

Zengin, Boynukalın'ın görüşlerine katılmadığını hatta bu tür açıklamaların siyasetçilerin işini zorlaştırdığını ifade etmişti. Zengin'in cevabının sosyal medyada tartışılması üzerine Boynukalın yeni paylaşımlarda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Boynukalın, "Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa Suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa-fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur" demişti.