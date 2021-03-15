Turizm sektörü 'acil aşı' bekliyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılamanın başlaması turizmde iyimserliği arttırdı. İngiltere ve Almanya'da tatil rotası talebinde Akdeniz öne çıkınca, Yunanistan stratejik bir hamle yaptı ve 'aşı pasaportu' önerdi. Yunanistan'ın gerisinde kalmak istemeyen turizm sektörü temsilcileri, çalışanlar için acil aşı bekliyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Ancak başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Türkiye'nin en çok turist çektiği Avrupa ülkelerinde aşılamanın yarattığı iyimserlik Türkiye’ye yönelik tatil rezervasyonlarında da artışa neden oldu.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre; Yunanistan’ın Ege adalarında aşılamayı hızlandırdığını ve sezon başlamadan tamamlamayı hedeflediğine dikkat çeken turizm sektörü yetkilileri, Türkiye’nin de daha fazla turist ağırlayabilmek için benzer yolu izlemesi gerektiğine işaret ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm sektörü çalışanları için aşı kayıtlarına başlandığı açıklamasını memnuniyetle karşılayan turizm sektörü, Avrupa Birliği’nin gündemine gelen 'aşı pasaportu' tartışmalarını da dikkatle izliyor.

Turist sayısının 30 milyonu aşması hedefleniyor

Normalleşme adımları atmaya başlayan İngiltere ve Almanya’nın turizm rezervasyonları hız kazandı. İki ülkenin vatandaşları özellikle Antalya sahilleri ile Yunan adalarını tercih ediyor. Yunanistan, turizm gelirleri pastasından büyük payı almak için stratejik bir hamle yapıp Avrupa Birliği ülkelerine ‘aşı pasaportu’ önerdi. Öneriye Almanya çekinceli yaklaşırken, Avusturya, İspanya, Malta ve Portekiz gibi ülkeler destek verdi.

Aşı olanlara seyahat özgürlüğü tanınmasını içeren ‘aşı pasaportu’ teklifi, Türkiye’de de turizmciler tarafından yakından takip ediliyor. Turizmciler, aşı pasaportunun turizmde AB ülkelerine güç kazandıracağını savunurken, sektör çalışanlarının acil olarak aşılanmasının önemine dikkat çekiyor. Turizmciler, AB’nin, Türkiye’nin kullanıldığı Sinovac aşısını hâlâ tanımamasını ise dezavantaj olarak değerlendiriyor.

Turizmciler, Bakan Mehmet Ersoy’un da belirttiği gibi, bu yıl turist sayısının 30 milyonu aşmasını hedefliyor.

Eresin: Aşı, turizmin kaderini belirler

Türkiye’nin turizmde Kovid-19 önlemleri konusunda rakip ülkelere göre çok daha hızlı davrandığını söyleyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde TÜROB, TÜROFED, TURYİD gibi sektör kuruluşlarının işbirliğiyle sertifika programı hayata geçirildi ve 5 bine yakın tesis sertifikalandırılmış durumda. Güvenli turizm sertifikası sayesinde işletmelerde Kovid-19’a yönelik çok ciddi önlemler alındı ve farkındalık oluşturuldu. Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması uluslararası düzeyde ilgi çekti ve örnek oldu. Aşı konusunu da bu sürecin devamı olarak nitelendirebiliriz” dedi.