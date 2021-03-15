Selvi: Optimar'ın anketine göre Yavaş, Erdoğan karşısında yüzde 36.7'ye ulaşıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın yaptığı anketin sonuçlarını aktardı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarıştığı bir seçimde Erdoğan yüzde 41.2 alırken Yavaş, yüzde 36.7’ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1’de kalıyor" bilgisini verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin gündemine yönelik araştırmaları düzenli olarak ve ilgiyle takip ettiğini söyledi. Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 28 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da dikkatle okuduğunu belirten Selvi, "Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda" dedi.

Selvi ilk sırada yüzde 35.2 ile ekonominin, üçüncü sırada ise yüzde 16.1 ile işsizliğin yer aldığını belirterek "Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor" ifadesini kullandı.

Selvi, anketin sonuçlarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

"Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama 'Bunu kim çözer?' diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Babacan göstergesi

Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.

Yeni anayasa için ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla yeni anayasa, Türkiye’nin gündeminde yerini aldı. Muhalefet ise parlamenter sisteme dönüş için anayasa çalışmaları yapıyor. Peki halkımız bu konuda ne düşünüyor? Ankete katılanların yüzde 46.2’si 'Yeni anayasaya ihtiyaç var' derken, yüzde 35.6’sı 'Hayır' diyor. Yüzde 18.2’lik kararsız oranı ise az değil.

HDP kapatılmalı mı?

HDP’nin kapanıp kapanmamasına yargı karar verecek. Tabii kapatma davası açılırsa...

Ama Optimar bunu halka da sormuş. Ankete katılanların yüzde 59’u 'HDP kapatılmalı' diyor. 'Hayır' diyenlerin oranı ise yüzde 26.6. Yani HDP’nin oy oranının iki katı 'Kapatılmamalı' diyor. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 14.4.

HDP açısından çok önemli bir veriyi paylaşmak istiyorum. 'Sizce Kürtleri nasıl bir parti temsil etmeli?' sorusuna verilen yanıt, HDP’li siyasetçilerin pusulası olmalı.

İlk sırada 'terörü desteklemeyen, PKK ile bağlantısı olmayan' seçeneği geliyor. İkinci sırada ise 'ayrımcı olmayan bir parti' tercihi geliyor. Bu iki veri aynı zamanda HDP’nin Türkiye partisi olmasının şifresi...

Erdoğan’ı kim izliyor?

2023 seçimlerine şunun şurasında 2 yıl kaldı. O nedenle Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili sonuçları vermeden olmaz.

Yüzde 25.5’le birinci sırada Erdoğan geliyor. Onu kim takip ediyor? Muhalefete mensup iki isim ama muhalefet liderleri değil. Yüzde 8’le ikinci sırada Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu ise ikinci sırayı çoktan kaptırdı. İmamoğlu 6.2’yle Yavaş’ı takip ediyor. CHP’li iki belediye başkanı, yüzde 1.6 alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu dörde katlıyorlar. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan 7-8 basamak geriden geliyor. Meral Akşener’in yükselişi burada da görülüyor. Akşener 5.2’yle dördüncü sırada.

Erdoğan mı, Gül mü?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı kim aday olsa ne kadar oy alır sorusu da sorulmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül yarıştığı taktirde Erdoğan yüzde 44.2 alırken Abdullah Gül yüzde 16.7’de kalıyor. Erdoğan-Gül yarışında kararsızların oranı ise yüzde 39.1’le en yüksek oranlarından birine ulaşıyor.

Gül’e, CHP, İYİ Parti ve HDP destek verirken Erdoğan, AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı ortağı MHP’den güçlü bir destek alıyor. 18 Mart 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı için çaba gösteren Saadet Partisi’nden Erdoğan’a yüzde 28 oranında destek gelirken, Gül yüzde 12’de kalıyor. Erdoğan’ın Ayasofya’yı açma kararından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinden sonra ibre tersine dönmeye başladı.

Bir nokta daha. Daha önce Erdoğan’a desteğin belirli seviyeyi aşmadığı MHP’de ise bu oranın yükseldiği gözleniyor. MHP seçmeni Erdoğan’a yaklaşıyor. HDP’nin desteği ise daha önceki araştırmalara göre geriliyor.

Erdoğan, Babacan yarıştığında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yarışması durumunda da Abdullah Gül’e yakın sonuçlar çıkıyor. Erdoğan yüzde 43.2 alırken Babacan yüzde 17.4’te kalıyor. Kararsızlar ise yüzde 39.4’e yükseliyor.

Ali Babacan’a en yüksek destek HDP’den gelirken onu Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP izliyor.

Erdoğan ise AK Parti ve MHP’den sonra Saadet Partisi ve İYİ Parti’den de oy alıyor.

Erdoğan, Muharrem İnce

CHP’den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarıştığı seçimde ise Erdoğan yüzde 44.2 alırken İnce’ye yüzde 26.4 oranında oy çıkıyor.

Kararsızların oranı ise yüzde 29.4 oluyor. Muharrem İnce yine en büyük desteği CHP’den alıyor. Onu İYİ Parti ve HDP izliyor. Erdoğan ise AK Parti ve MHP’nin yanı sıra Saadet Partisi ve İYİ Parti’den oy alıyor.

Erdoğan mı, Akşener mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylığı durumunda ise Erdoğan yüzde 43.6 alırken Akşener yüzde 27 alıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 29.5’e geriliyor.

Akşener, İYİ Parti,CHP ve şaşırtıcı ama üçüncü sırada HDP’den oy alıyor. Erdoğan ise AK parti ve MHP’nin yanı sıra Saadet Partisi’nden de destek sağlıyor.

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştığında oyları yükseliyor. Erdoğan yüzde 44.7 alırken Kılıçdaroğlu yüzde 27’de kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 28.3 oluyor. Söz konusu Kılıçdaroğlu olunca CHP’lilerin yüzde 16.8’i kararsız kalıyor. Erdoğan’la yarıştıkları taktirde Kılıçdaroğlu ile Akşener’in oyları aynı.

Kılıçdaroğlu’na CHP’den sonra en büyük destek HDP’den geliyor. İYİ Parti ise HDP’nin gerisinde kalıyor. Erdoğan, AK Parti ve MHP’nin yanı sıra İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden destek alıyor.

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı durumunda Erdoğan, yüzde 42.5 alırken İmamoğlu yüzde 34.6 oranında oy alıyor. Karasızların oranı ise yüzde 22.9 oluyor. İmamoğlu’na en büyük destek CHP ile HDP’den geliyor. Onu İYİ Parti izliyor. Erdoğan ise AK parti ve MHP’nin yanı sıra Saadet Partisi ve kısmen İYİ Parti’den oy alıyor.

Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarıştığı bir seçimde Erdoğan yüzde 41.2 alırken Yavaş, yüzde 36.7’ye ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 22.1’de kalıyor. Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’den oy alırken üçüncü sırada HDP geliyor. Erdoğan, AK Parti ve MHP’nin yanı sıra Saadet Partisi’nden destek alıyor."