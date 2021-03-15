Aile hekimleri, talepleri karşılanana dek siyah önlük giyecek

14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini ifade eden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Özer, "Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı, hız kesmeyen Kovid-19 pandemisiyle beraber sağlık çalışanlarının artan sorunlarının gölgesinde kaldı. Son bir yılda 140’ı hekim olmak üzere 387 sağlık çalışanı Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Hak ettiğimiz bayramı kutlayana dek, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, sendika olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın bayram olarak kutlanabilmesi için sağlık çalışanlarının hakedişleri ve iyileştirmelerinin yerini bulmasını talep ettiklerini kaydeden Özer, "Hak ettiğimiz gibi beyaz önlüklerle bayramımızı kutlamak yerine, yıllarca süregelen hakediş kayıplarımız telafi edilinceye kadar, siyah önlük ve siyah maskelerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Hekimlerin talepleri şu şekilde: