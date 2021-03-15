Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi, Batı'nın Türkiye'yi desteklemesine bağlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın 10. yıldönümünde ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg için bir makale kaleme aldı.
Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:
- Demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yeniden moda olduğu şimdilerde insanlığın Suriye’deki icraatları, samimiyetimizin nihai ölçüsü olacaktır.
- Gururla söylüyorum ki Türkiye’nin pozisyonu, Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren hiç değişmemiştir.
- Barışçıl ve kalıcı çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi halinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz.
- Türkiye'nin yerel unsurlarla birlikte oluşturduğu güvenli bölgeler, komşumuzun (Suriye) geleceğine olan bağlılığımızın kanıtıdır.
- Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır
- Batı’nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG’ye karşı net tavır takınması gerekmektedir.
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