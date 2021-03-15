1 milyon kuryenin yüzde 90’ı kayıt dışı

Motokuryeler son yıllarda yeni bir meslek dalı olarak belirgin bir şekilde hayatımızda yer almaya başladı. Pandeminin dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına almasının ardından ise günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Motokuryelerin son senelerde kurmuş oldukları dayanışma dernekleri ve federasyonlarının verilerine göre ülkemizde 1 milyona yakın motokurye bulunmaktadır. SGK verilerine göre bu rakamın sadece yüzde 10’u resmi olarak bu alanda faaliyet gösteriyor. İş kodları, sigortaları, güvenceleri de bulunmuyor.