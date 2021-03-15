Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çinli Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Kovid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/FDOU8iXCNp— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2021
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