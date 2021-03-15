Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çinli Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Kovid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/FDOU8iXCNp — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2021

​