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    Nagehan Alçı: Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın

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    Türkiye
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulları açık tutmak için ciddi bir mücadele verdiğini söyledi. Alçı, kabinenin kısıtlamalar konusunda bugün yeni kararlar vereceğini belirterek "Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın Sayın Yetkililer" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Kırmızının faturasını okullara kesmeyin' başlıklı yazısında bugün (15 Mart 2021) kabinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağını hatırlattı.

    Alçı, ilk olarak "Acaba iller haritasında renkler nasıl değişecek? Bu değişiklik mevcut kararları nasıl etkileyecek?" diye sorduğu yazısında "Kapalı okul stratejisine en sert hatta tek başına itiraz etmiş gazeteci olarak 1 Mart'ta yapılan toplantının ardından ilan edilen kararları eleştirmiş, hem restoranları hem kafeleri hem okulları aynı anda açmanın çok hızlı ve yanlış olduğunu söylemiştim" ifadesini kullandı.

    Konuştuğu eğitimciler ve doktorların da kendisini teyit ettiğini belirten Alçı, "Okulları açmak çok doğruydu ancak önce okulları açıp bir süre beklemek gerekirdi. Nitekim kademeli olarak restoranları ve kafeleri açmak sayı artışının sebepleri konusunda da doğru fikir verir ve olası bir kapanmanın nereden başlaması gerektiğini gösterir" diye yazdı. Alçı, şöyle devam etti:

    • "Bizde her şey aynı anda açıldığı için iki hafta önce de yazdığım gibi şayet vaka sayıları çok artarsa bu işin faturasını okullara kesmeye kalkabilirler. Zavallı çocukların lobileri de yok ki… Hem pandeminin ana risk grubu değiller, hem en uzun süre eve hapsedilen onlar oldular hem de 1 yıllık aranın ardından okula adaptasyon sağlamakta zorluk çekiyorlar. En zayıf halka onlar.
    • Halbuki Avrupa’da yapılan birçok bilimsel çalışma ilkokulların açık tutulmasının salgının hızlanmasında bir payı olmadığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un okulları açık tutmak için ciddi bir mücadele verdiğini biliyorum. Açıklanan kararlarda da tüm illerde renk ne olursa olsun ilkokulların haftada iki gün açık olacağı vardı. Yani okul açma kararı vaka sayısından bağımsız olarak geri dönüşümsüz alınmıştı."

    'Bırakın yüzde 50'yi, doluluk yüzde 200'

    Bugünkü toplantı öncesi bu kararın altını çizmek istediğini ifade eden Alçı, "Maalesef şu 2 hafta içinde ülke olarak hiç de iyi bir sınav vermedik. Her taraf hınca hınç doluydu. Ben restoran ve kafelerde yüzde 50 kuralına uyana rastlamadım. Benim gördüklerim hep yüzde 100 hatta yüzde 200 doluydu. Sokaklar deseniz adım atılmıyor" dedi.

    'Cumartesi serbest, pazar yasak yanlış'

    İstanbul'da 'cumartesi serbest, pazar yasak' uygulamasının çok yanlış olduğunu vurgulayarak "Herkes tek güne yüklendi. Çıkmayacak olan varsa da çıktı. Bence kısıtlama ya tüm hafta sonu olsun ya hiç olmasın. Pazarı açarsanız kalabalığı ikiye bölersiniz" görüşünü dile getirdi.

    "Sonuçta bugün yeni kararlar verilecek. Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın Sayın Yetkililer" diye seslenen Alçı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik olarak şunları söyledi:

    • "Buradan Ziya Selçuk’a yalvarıyorum: Bırakın 2 gün kararını gözden geçirmeyi lütfen o 2 günü 5 güne çıkarın Sayın Bakan! İlkokul çocukları çok ciddi uyum sorunları yaşıyorlar, 2 gün rehabilitasyon için çok iyi geldi ama zihinsel becerilerde pandemi döneminde geriye gittiler, geri dönüşü çok zor kayıplar başladı

    'Almanya'da tüm ilkokullar tamamen açılıyor, 2 günü artık biz de 5 güne çıkaralım'

    • Bakın Fransa’da ilkokullar her gün ve dönüşümsüz şekilde açık. Öğrenciler maske takıyor ve pencereler derste açık tutuluyor. Şimdiye kadar kayda değer bir artış saptanmadı. Almanya’da da bugünden itibaren tüm ilkokullar tamamen açıldı. Daha yüksek sınıflar da büyük oranda açılıyor.
    • Bizde de 5 gün açın artık, devam zorunluluğu getirmeyin ama açın… Eğitim en temel haktır. Bu gidişle bizim çocuklarımız Batı’daki akranlarından bariz şekilde geride kalacaklar. Yapmayın...
    • Bugünkü toplantıda renkler ne olursa olsun, gelecek kuşaklarımızı kırmızının kuşatmasına izin vermeyelim… Kırmızıyı turuncuya turuncuyu sarıya ve maviye, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi restoran ve kafelerden feragat ederek çevirelim, okullardan değil."
    Etiketler:
    Okul, Kafe, Restoran, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı, Kısıtlama, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Nagehan Alçı
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