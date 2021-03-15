Moskova Antlaşması'nın tarihi görüntüleri yayınlandı

TBMM himayesinde düzenlenen '1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli'nde, bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan antlaşmanın tarihi görüntülerine yer verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Başkan Mustafa Şentop'un himayesinde ve Bilkent Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen '16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli'nde söz konusu antlaşmanın tarihi görüntülerine yer verildi.

GörüntülerdeTBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseriile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve'in yakın çalışma arkadaşlarındanbulunuyor.

Panelde söz alarak görüntüleri yorumlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Zor zamanlarda birbirine destek olan iki milletin ve onları temsil eden isimlerin antlaşmaya verdikleri isim de görüntülerdeki samimiyeti yansıtıyor: Türkiye-Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" dedi.

Şentop, "Bu vesileyle görüntünün günümüze kadar ulaşmasını sağlayan Rus Devlet Arşivlerine ve Mehmet Perinçek'e de teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

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