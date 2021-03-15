Kayıt
15:21 15 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop

    Şentop'tan 'Gergerlioğlu' açıklaması: Anayasa'nın gereği yerine getirilir

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 65
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044032721_0:-1:2000:1125_1200x675_80_0_0_e192ca4f0df224f8e101d0dcc8040b8d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103151044032521-sentoptan-gergerlioglu-aciklamasi-anayasanin-geregi-yerine-getirilir/

    HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir" dedi.

    TBMM'de "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması'nın 100. yıl dönümü olduğunu belirtti.

    Şentop, "Bu, şu bakımdan çok önemli: TBMM hükümetinin, 23 Nisan 1920'den sonra usulüne göre yürürlüğe girmiş, yapmış olduğu ilk anlaşmadır. Bu anlaşmayla uluslararası alanda TBMM hükümeti tanınmıştır. Rusya, Misakı Milli sınırları çerçevesinde doğu sınırlarımızla ilgili olarak Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu kararı, bu anlaşmayla kabul etmiştir. 'Dostluk Anlaşması' adı da anlaşmanın. Bunun 100. yıl dönümüydü. Bu münasebetle burada akademik bir çalışma yapacak arkadaşlarımız" dedi.

    "Daha önce siz açıklamıştınız; HDP'li bazı milletvekillerinin pul gönderdiği, bunları da Meclis'in iletişim giderlerinden karşıladıkları yönünde. Milletvekillerine yönelik bu iletişim giderleriyle ilgili bir değişiklik yapacak mısınız?" sorusuna Şentop, şu yanıtı verdi:

    "Pullarla ilgili ben daha önce bir açıklama yapmıştım. Bu bize gelen bazı bilgiler çerçevesindeydi. Bizim iletişim giderleriyle ilgili bir ödememiz var milletvekilleri için. Bunun bir üst limiti var. Sanıyorum şu an toplam yıllık olarak 57 bin TL civarında olması lazım bunun. Bu iletişim giderleri; telefon görüşmeleri başta olmak üzere posta giderlerini, telgraf giderlerini de içine alıyor. Ancak bu iletişim gideri, yani şöyle söyleyeyim: Pulun kendisi değil, pulun bir iletişim içerisinde kullanılması halinde yapılan bir ödemedir. Gönderilmiş bir mektubu iletişim gideri olarak kabul edip ödüyoruz. Mesela bir pul satın alınıp bu bir gönderide kullanılmaz da başka türlü muhafaza edilir, kullanılırsa bunu TBMM'nin ödemesi, bu çerçevedeki çizilen mevzuata göre doğru değil. Bu var mı, yok mu bu konuda araştırma henüz daha yapılmadı. Ancak bu ödeme konusunda malum iletişim giderleriyle ilgili bizim düzenlemelerimiz çerçevesinde iletişim mahiyetinde olan giderleri, özel pul da bastırılabilir, iletişimde kullanılması kaydıyla bunlarla ilgili ödemeler yapılacaktır ama bu tür pulların bastırılıp, başka amaçlarla kullanılma ihtimalini de önlemek bizim görevimiz, vazifemiz."

    HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ziyareti dolayısıyla, Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma anımsatılarak, Öztürk hakkında fezleke gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Şentop, "Ben de basından öğrendim bir inceleme başlatıldığını. Bu konuda bir hazırlık yapılacaksa, o aşamaya gelirse bir fezleke gelebilir diye tahmin ederim sadece" dedi.

    Şentop, basın mensuplarının, "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı Meclis'e gelmişti. En son inceleyeceğinizi söylemiştiniz. İncelediniz mi?" sorusuna, konuya bugün bakacakları karşılığını verdi.

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da aralarında bulunduğu fezlekelerle ilgili son durumun sorulduğu Şentop, "Karma Komisyonda. Karma Komisyon o konuda bir inceleme, çalışma yapar. Her zaman bunu yapıyor ama bir planlama, takvim var mı onu bilmiyorum" diye konuştu.

    'Bu konuda henüz bir cevap gelmedi'

    "TBMM Başkanlığınca, Anayasa Mahkemesine, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili, 'ne yapılması istendiği' konusunda mektup gönderilmişti. Buna yanıt geldi mi?" sorusu üzerine Şentop, şöyle konuştu:

    "Hayır, henüz gelmedi. İki farklı şey vardı, bazen birbirine karıştırıldı. Onu gördüm. Biri şu; Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruyla ilgili verdiği bazı kararlarda, ihlalin kanundan kaynaklandığını düşünerek kararı Meclise de göndermişti. Yani Anayasa Mahkemesi, ilgili kanunun bir şekilde değiştirilmesini istiyordu. Bu da 'gereği için' diye Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği tarafından gönderilmiş. Biz bunu doğru bulmadık. Anayasa Mahkemesinin kararlarının nasıl verileceği, ne tür kararlar verilebileceği, ihlalin nasıl giderileceği belli. TBMM'ye bu anlamda kanun değişikliği konusunda bir telkinde bulunmak ve bunu özellikle de 'Gereğini yapın.' gibi bir ifadeyle kullanmak doğru değil. O ayrı bir konuydu. Sayın Berberoğlu kararında ise birinci kararda olmayan ama ikinci kararda olan bir ifade var. Okuyanda, TBMM ile ilgili de bir görev varmış intibası uyandıracak bir yaklaşım vardı. Biz Anayasa Mahkemesinin içtüzüğüne dayanarak, bunun somut olarak ne anlama geldiğini sormuştuk. Bu konuda henüz bir cevap gelmedi."

    'Suudi Arabistan'ın Türk okullarını kapatma kararı'

    Mustafa Şentop, "Suudi Arabistan'ın, Türk okullarını kapatma kararı aldığı" dile getirilerek değerlendirmesinin sorulmasına karşılık, "Benim okuduğum kadarıyla kapatma kararı değil. Bizim Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün açıklaması, 'Fiilen 2020 içerisinde Mekke ve Medine'deki okullar kapatıldı' diye. Uluslararası anlaşmalara göre açılan okullar... 'Fiilen' dediğine göre henüz resmi bir karar yok diye anladım. Bununla ilgili girişimleri ilgili merciler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

    HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında kesinleşen yargı kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptığı hatırlatılarak, "Meclis, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun sonucunu bekleyecek mi?" sorusunu Şentop, şöyle yanıtladı:

    "Bunu daha önce Sayın Berberoğlu çerçevesinde konuşmuştuk. Anayasadaki hükme göre kesin hüküm, 'Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer.' diyor. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesin hükümde, bir ceza davası söz konusu olduğundan adli yargı içerisindeki süreçler derecat içinde tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani ilk derece mahkemesi istinaf, daha sonra temyizde verilen kararlar neticesinde artık başka bir merciye o yargı kolu içerisinde başvuru imkanı kalmadıktan sonra hüküm kesinleşiyor. Bizim sistemimizde, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir. Anayasa Mahkemesinin kararları doğrudan etki etmiyor, dikey etki etmiyor. Bu anlamda hiyerarşi içinde bir mahkeme değil. Yatay etki ediyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi, Sayın Berberoğlu ile ilgili, kendisi kesin hükmü kaldıramadığı için 14. Ağır Ceza Mahkemesine, kesin hükmün kaldırılması gerektiğine dair kararında açık olarak bir hüküm vermişti. Dolayısıyla Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil. (Gergerlioğlu'nun) Bir tedbir başvurusu yaptığını, bunun da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini öğrendim."

    Etiketler:
    Anayasa, TBMM, Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP, Mustafa Şentop
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.
    Maslenitsa Bayramı kutlamalarında Kovid-19’a karşı dev kale yakıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet