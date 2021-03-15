Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: Böyle giderse cuma namazları yasaklanabilir, kurallara uyalım

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Kontrollü normalleşmeye uyulmaz ise cuma namazları başta olmak üzere çeşitli yasaklar gündeme gelebilir" diyerek vatandaşları salgın önlemlerine uymaları konusunda uyardı.

Türk Diyanet Vakıf -Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Bir yıldan fazladır bu salgın sürecinin yaşandığını hatırlatan Ünal, "Bu sürecin ilk başladığı anlardan itibaren devletimizin aldığı tedbirler toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılanırken bir başka kesimi veya kesimleri tarafından normal karşılanmadı. İlgili kurumlar çeşitli görüşler belirttiler. Neticede uzun bir süre kısıtlamalar devam etti" ifadesini kullandı.

"Bu kısıtlamalara hatırlayacağımız gibi Cuma namazlarının yasaklanması da dahildi. Haziran ayına ciddi bir sorun yaşanmıştı bu alanda. Halkımız uzun bir süre Cuma namazı kılamadı" diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Hükümet yeni tedbirler alarak kısıtlamaları bitirdi, Cuma namazlarını gidip camilerimizde, mescitlerimizde kılabiliyoruz. Bunun kıymetini bilelim. Son günlerde medyadan okuduğumuz haberler maalesef güzel haberler değil. Kurallara uyma noktasında sorunlar yaşanıyor.

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