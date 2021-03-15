Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: Böyle giderse cuma namazları yasaklanabilir, kurallara uyalım

Türk Diyanet Vakıf -Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Bir yıldan fazladır bu salgın sürecinin yaşandığını hatırlatan Ünal, "Bu sürecin ilk başladığı anlardan itibaren devletimizin aldığı tedbirler toplumun bir kesimi tarafından olumlu karşılanırken bir başka kesimi veya kesimleri tarafından normal karşılanmadı. İlgili kurumlar çeşitli görüşler belirttiler. Neticede uzun bir süre kısıtlamalar devam etti" ifadesini kullandı.
"Bu kısıtlamalara hatırlayacağımız gibi Cuma namazlarının yasaklanması da dahildi. Haziran ayına ciddi bir sorun yaşanmıştı bu alanda. Halkımız uzun bir süre Cuma namazı kılamadı" diyen Ünal, şöyle devam etti:
- "Hükümet yeni tedbirler alarak kısıtlamaları bitirdi, Cuma namazlarını gidip camilerimizde, mescitlerimizde kılabiliyoruz. Bunun kıymetini bilelim. Son günlerde medyadan okuduğumuz haberler maalesef güzel haberler değil. Kurallara uyma noktasında sorunlar yaşanıyor.
'Kalabalık ortamlarda gereksiz yere vakit harcıyoruz'
- Kalabalık ortamlarda gereksiz yere vakit harcıyoruz. İhtiyacımız olmadığı halde sokakları, caddeleri dolduruyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymadan eğlence alanlarında saatlerce duruyoruz. Ve tüm bunların neticesinde de Devlet yasakları geri getirince bağırıp çağırıyoruz.
- Şimdi gündemde konuşuluyor Cuma namazları tekrar yasaklanıyor mu? Böyle giderse yasaklanır, biz toplum olarak kurallara uymaz isek, vaka sayıları artış gösterir ise Diyanet İşleri Başkanlığımızda ilgili kurumlar ile istişare sonucunda alacağı karar ile cumayı yasaklayabilir.
- Yani vatandaşımız Cuma namazı için camilere gidemez. Kurallara uyalım, cumayı camilerimizde kılalım. Doğal afet ve salgın hastalık nedeniyle kalabalığa katılmanın tehlikeli olduğu vakitlerde, namazların evlerde kılınmasına dair varlığı bilinmektedir. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu söylemişlerdir."
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