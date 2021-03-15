İnternetten bulduğu tesisatçı tarafından tacize uğradı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 29 yaşındaki mimar D.C. internet üzerinden çağırdığı tesisatçı tarafından evinde taciz edildi.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre kadının bacaklarına dokunan ve kendine doğru çekip öpen tesisatçı eve gelen emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadının beyanı üzerine dava açılan tesisatçı hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme süreci devam ederken olayın geçtiği ev ise esrarengiz bir şekilde molotoflu saldırıya uğradı ve yandı.