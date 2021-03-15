Bahçeli: Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı, pimi çekilmiş bombadır

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır" ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun ilköğretim okullarında 'Öğrenci Andı' okunmasına yönelik Danıştay 8. Daire kararını 4'e karşı 11 oyla kaldırmasına tepki gösterdi.

"Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır" diyen Bahçeli, "Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır" dedi ve Danıştay'a çağrıda bulundu:

"Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir."