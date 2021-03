Erdoğan: Lafa gelince davadan söz edip, çıkarlarına dokununca istikameti bozanlar göreceksiniz, örnek almayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere "Lafa gelince davadan söz edip sıra çıkarlarına dokununca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Gençlik kollarında görev alan isimleri tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Partimize ve milletimize hizmet etmiş olan kardeşlerimin tamamına şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Burada İzmirli gençlere de seslenen Erdoğan, "2023'e hazır mıyız?" diye sordu. Gençlerden "Hazırız" cevabını alması üzerine Erdoğan, "Bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki 2023'te İzmir gümbür gümbür gelecektir. Gençler, ben de aşığım sizlere. Sizde bu heyecan oldukça, bizde de bu aşk olmaz mı? Bu salonları tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber sadece 2023 değil, 2053 ve 2071... Yürüyoruz ve millet de yürüyor arkadamızdan" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik kollarımız bilir misiniz, hiçbir siyasi partide şu anda bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan başka bir parti yok. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değil. Eğer yaş konusu olmamış olsa, sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5.5 milyon. Hanımlarda da zaten hepsi arkadan nal topluyor. Evelallah toplamda da zaten 11.5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz.

'Sizler binlerce yıllık geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz'

"Sizler Asım'ın neslisiniz. Yemen'de, Kudüs'te siz vardınız siz. İstiklal Harbimizde, Sakarya'da, İzmir'de siz vardınız, siz. Kıbrıs'tan Suriye'ye, Karabağ'dan Libya'ya kadar kardeşlerimizin imdadına yetiştiğimiz her yerde siz vardınız, siz. Ülkemizi bölmek isteyen PKK'lı alçakların karşısına dikilen Yasin Börüler, Eren Bülbüller sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğrayan Ömer Halisdemirler, Erol Olçoklar sizlerdiniz. Sizler binlerce yıllık geleneğimize sahip çıkan Alperenlerdiniz. Bu toprakları bin yıldır vatan haline getirmek için ölümün üzerine giden kahramanlardınız.

'Mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz'

'Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken. Bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculuğa karşı kardeşliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz."

'Bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar'

Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği her seferde "Hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum" dediğini belirterek "Sevgili gençler, sizlerle her bir araya gelişimde hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez, ama hayaliniz olmadan hedefiniz olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Hayırsız hayalden Rabbimize sığınırız. Hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana uğrar" diye konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz hayalimizi de, hedefimizi de, hayatımızı da, mücadelemizi de Allah'ın rızasıyla milletine adayan bir anlayışa sahibiz. İşte bunun için bizim gençlerimize asırlarca hayal kurmayı unutturmak için çalıştılar. Sadece kendilerine sunulan hayatla yetinen nice nesillerin istikametini de, enerjisini de gasp etmeye kalktılar. Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki uzunca bir süre bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki hayaller kurmaya başladık, o zaman etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya, gerçek gücümüzü görmeye başladık.

'Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil'

Bizler siyasi hareketimiz boyunca vesayetle mücadele ederek, darbelere karşı direnerek asırlık oyunu bozmanın gayretleri içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiğinde orada biri vardı. O birisi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? 'Haberim olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu iş yürek ister, sandalda kürek değil yürek ister. Bu tarihi mücadeleyi başarıya ulaştırdık."

Erdoğan, siyasette de kötü örneklerin olduğunu ve olacağını söyledi. "Kendi birikimleriyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarının emeğinin üstüne basarak yükselmek isteyenleri göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Sakın örnek almayın. Bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek örnekte ortaya çıkar" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yalanı, iftirayı siyasetlerin merkezlerine yerleştirmek isteyenleri göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Mesela siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek yerine kısır hesaplar peşinde koşanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Değişim hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, sığlığı özellikle yüceltmeye kalkanların akibeti hep mahcubiyettir.

'Bu tür ihanetlerin sonu hep acı şekilde bitmiştir'

Lafa gelince davadan söz edip sıra çıkarlarına dokununca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz, sakın örnek almayın. Bu tür ihanetlerin sonu hep acı şekilde bitmiştir.

Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihte dinini, dilini, kültürünü, değerlerini kaybedip de varlığını devam ettiren hiçbir toplum yoktur."

Erdoğan, sözlerini Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütleri hatırlatarak bitirdi: "Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği şu öğütleri bir kez daha hatırlatıyorum; Allah'a şirk koşma, günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme, bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl, cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç. Tembel olma, acele etme. Şefkatli ve ikramsever ol. Başa gelene sabret. Sabreden zafere ulaşır. Hayatınızı bu ilkeler doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece hiçbir güç hedeflerinize ulaşmanıza engel olamaz."