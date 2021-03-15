Mill Eğitim Bakanı Selçuk: Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde üçüncü hafta olduğunu hatırlatarak, "Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun."

Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var.Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 15, 2021

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