'İşkence yaptı' dediği eşini öldüren Melek İpek, ilk kez hakim karşısında

Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen İpek, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla duruşmaya katıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini söylediği 12 yıllık eşini 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan İpek'in, duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek'in yakınları ile Melek İpek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de yakından takip ediyor.